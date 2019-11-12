Бывшему сотруднику полиции, который насмерть сбил велосипедиста, в Ижевске вынесли приговор

СЕГОДНЯ 08:37 2019-11-12T09:24:23+03:00

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В Ижевске Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции, который насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- Установлено, что в мае 2018 года пьяный подсудимый ехал на машине по окружной дороге Ижевске с превышением скорости. По этой причине обвиняемый не заметил велосипедиста, который ехал по краю проезжей части в попутном направлении, и сбил его. В результате ДТП 35-летний велосипедист, также являясь сотрудником полиции, погиб на месте, - сообщает пресс-служба.

Обвиняемый в судебном заседании не признал вину в совершенном преступлении. При назначении наказания суд учел, что подсудимый ранее не судим, являлся участником боевых действий и контртеррористической операции, наличие смягчающих обстоятельств, и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.Суд также удовлетворил иск о взыскании с виновного компенсации морального вреда.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, сотрудник был уволен 30 июня 2018г. за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, была проведена служебная проверка, по результатам которой руководители уволенного работника были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU