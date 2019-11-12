Пробки 7 баллов и гололед: как автомобилисты Ижевска переживают непогоду
В Ижевске, 12 ноября, во вторник автомобилисты с самого утра стоят в пробках. Виной тому ДТП и гололед.
- Ленина как всегда стоит от Ашана в сторону центра
- Сильный гололёд на дороге, аккуратнее. Удачного дня
- За городом.. даже ножками идти скользко.., пишут пользователи в соцсетях.
По данным Удмуртского Гидрометцентра 12 ноября будет туман, днем температура 0…+2 градуса, морось и гололед. Водителей просят быть аккуратнее и соблюдать скоростной режим.
Пробки в городе достигли 7 баллов: стоят на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртская, Холмогорова и Удмуртская, Авангардная-Кирова, Кирова-Пушкинская, Ленина-Удмуртская, Ленина-Пушкинская Камбарская-40 лет Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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