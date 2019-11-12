Пробки 7 баллов и гололед: как автомобилисты Ижевска переживают непогоду

СЕГОДНЯ 07:51 2019-11-12T07:51:25+03:00

Пользователи соцсетей сообщают о ДТП и пробках

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В Ижевске, 12 ноября, во вторник автомобилисты с самого утра стоят в пробках. Виной тому ДТП и гололед.

- Ленина как всегда стоит от Ашана в сторону центра

- Сильный гололёд на дороге, аккуратнее. Удачного дня

- За городом.. даже ножками идти скользко.., пишут пользователи в соцсетях.

По данным Удмуртского Гидрометцентра 12 ноября будет туман, днем температура 0…+2 градуса, морось и гололед. Водителей просят быть аккуратнее и соблюдать скоростной режим.

Пробки в городе достигли 7 баллов: стоят на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртская, Холмогорова и Удмуртская, Авангардная-Кирова, Кирова-Пушкинская, Ленина-Удмуртская, Ленина-Пушкинская Камбарская-40 лет Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU