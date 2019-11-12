2019-11-12T09:17:58+03:00
Общество

13-летнего подростка разыскивают в Удмуртии

Мальчик не пришел с тренировки домой
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба СУ СК России по УдмуртииФото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
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В Удмуртии разыскивают 13-летнего Агафонова Данила Валерьевича. Мальчик пропал 10 ноября 2019 года, около 17:00 он ушел домой после тренировки по мотокроссу в поселке Игра по улице Матросова, больше о его местонахождении нет информации.

По данным следственного управления СК России по Удмуртии, приметы подростка: Рост 160-174 см, худощавого телосложения, лицо смуглое, глаза голубо-зеленые, волосы светло-русые. Был одет в черную спортивную шапку с надписью «Russia», синюю прямую куртку ниже пояса, джоггеры коричневые снизу на резинке, серую спортивную кофту с капюшоном, синюю футболку.

Особые примеры: шрам от операции (аппендицит), родинка под шеей.

Всем, кто знает о разыскиваемом или его местонахождении, сообщить информацию по телефонам 8(34134)4-08-10, 8-982-115-99-98, либо по адресу: УР, п. Игра, ул. Коммунальная, 17 (Игринский межрайонный следственный отдел следственного управления следственного комитета РФ по УР).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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