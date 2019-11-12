2019-11-12T14:16:21+03:00
Общество

Фигуристка Елизавета Туктамышева: «Как спортсмен я не могу предъявлять претензии судьям»

На этапе Гран-при в Китае спортсменка заняла третье место
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/liza_tuktikФото: instagram.com/liza_tuktik
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Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась своим мнением по поводу оценок судей на прошедших этапах Гран-при.

Тренер фигуристки после прокатов в Китае высказал предположение, что создавалась такая атмосфера, чтобы не допустить в финал подавляющего количества российских фигуристок. Лиза прокомментировала ситуацию.

- Не знаю, но Алексею Николаевичу, конечно, виднее. Я думаю, что с его словами можно согласиться. Как спортсмен я не могу предъявлять претензии судьям. Но могу отметить, что тренер не скажет чего-то, что не является таковым, - сказала фигуристка в интервью ТАСС.

Напомним, Туктамышева заняла в Китае 3-е место, ей не хватило 2 баллов, чтобы отобраться в финал Гран-при.

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Елизавета Туктамышева. Гран-при Cup of China 2019 Произвольная программа.Елизавета Туктамышева. Гран-при Cup of China 2019 Произвольная программа

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ИСТОЧНИК KP.RU

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