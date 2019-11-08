Елизавета Туктамышева упала во время исполнения короткой программы на этапе Гран-при в Китае
В Китае завершился показ короткой программы в рамках этапа Гран-при, на котором выступала фигуристка Елизавета Туктамышева. Спортсменка упала во время выполнения тройного акселя.
- Очень жаль, она борется за выход в финал и такая ошибка. Она стала эмоциональнее, - прокомментировала Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
По итогу короткой программы Елизавета Туктамышева заняла четвертое место с оценкой 65,4 балла. Первое место заняла также российская спортсменка Анна Щербакова.
Произвольную программу фигуристки продемонстрируют в субботу, 9 ноября.
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Елизавета Туктамышева - Короткая программа. Finlandia Trophy 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU
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