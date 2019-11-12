«Они используют лазейки»: как закрыть «наливайку» в Ижевске

СЕГОДНЯ 14:52 2019-11-12T15:52:12+03:00

Жители все чаще стали жаловаться на шумные заведения

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12 ноября, во вторник, в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) вместе с журналистом обсуждали вопрос о том, как закрыть «наливайку» в доме.

- Способы закрыть «наливайку» зависят от того, в чьей собственности находится помещение. В каких-то случаях даже можно и не собирать подписи. А закрыть «наливайку» можно, в случае, если в помещение есть нарушения, например, санитарно-эпидемиологические или требования по безопасности проживания жильцов. Может, в каких-то ситуациях нужно подключать МЧС или Роспотребнадзор, - рассказал председатель Объединения Советов домов Удмуртии Александр Евсеев.

Как закрыть наливайку? 00:00 00:00

Также старший по дому рассказал о том, как удалось закрыть заведение в их доме.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU