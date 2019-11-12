«Они используют лазейки»: как закрыть «наливайку» в Ижевске
12 ноября, во вторник, в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) вместе с журналистом обсуждали вопрос о том, как закрыть «наливайку» в доме.
- Способы закрыть «наливайку» зависят от того, в чьей собственности находится помещение. В каких-то случаях даже можно и не собирать подписи. А закрыть «наливайку» можно, в случае, если в помещение есть нарушения, например, санитарно-эпидемиологические или требования по безопасности проживания жильцов. Может, в каких-то ситуациях нужно подключать МЧС или Роспотребнадзор, - рассказал председатель Объединения Советов домов Удмуртии Александр Евсеев.
Как закрыть наливайку?
Также старший по дому рассказал о том, как удалось закрыть заведение в их доме.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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