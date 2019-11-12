Парфюмер из Ижевска: «Правильно выбранный аромат делает женщину счастливой»

СЕГОДНЯ 16:55 2019-11-12T16:59:11+03:00

Ольга Замилова рассказала, как начала работать парфюмером и что такое парфюмерный гардероб

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12 ноября, во вторник, в программе «Беседка» на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) парфюмер Ольга Замилова.

Она рассказала, как пришла к профессии, что такое парфюмерный гардероб и о любимых парфюмерных ингредиентов.

Парфюмер Ольга Замилова: "Правильный аромат делает женщину счастливой" 00:00 00:00

- Во Франции мы учились писать профессионально парфюмерные формулы, изучали ингредиенты, делали аккорды. Есть ароматы коммерческие, которые делаются по готовой формуле, а есть созданные ароматы, просто из идеи. Я люблю ноты нероли, ваниль натуральную, она особенная и тубероза, - поделилась Ольга Замилова.

Что входит в аромат «Удмуртия вдохновляет», как развивать в себе парфюмерный вкус и сможет ли пятилетний ребенок создать аромат? На эти и многие другие вопросы ответила Ольга.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU