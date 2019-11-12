Парфюмер из Ижевска: «Правильно выбранный аромат делает женщину счастливой»
12 ноября, во вторник, в программе «Беседка» на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) парфюмер Ольга Замилова.
Она рассказала, как пришла к профессии, что такое парфюмерный гардероб и о любимых парфюмерных ингредиентов.
Парфюмер Ольга Замилова: "Правильный аромат делает женщину счастливой"
- Во Франции мы учились писать профессионально парфюмерные формулы, изучали ингредиенты, делали аккорды. Есть ароматы коммерческие, которые делаются по готовой формуле, а есть созданные ароматы, просто из идеи. Я люблю ноты нероли, ваниль натуральную, она особенная и тубероза, - поделилась Ольга Замилова.
Что входит в аромат «Удмуртия вдохновляет», как развивать в себе парфюмерный вкус и сможет ли пятилетний ребенок создать аромат? На эти и многие другие вопросы ответила Ольга.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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