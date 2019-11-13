2019-11-13T06:30:27+03:00
Общество

На улицах Ижевска устраняют последствия гололеда

Работы проводятся в круглосуточном режиме
Анастасия Волкова
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На улицах Ижевска в круглосуточном режиме устраняют последствия гололеда. Особое внимание уделяется наледи на дорогах – в зонах пешеходных переходов, на тротуарах и остановках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Для ликвидации скользкости преимущественно используются твердые противогололедные материалы. Так, 12 ноября на улицы города вышло 77 единиц спецтехники предприятия благоустройства и 112 рабочих. На дорожной сети последствия гололеда устраняют 18 комбинированных дорожных машин и 7 тракторов. На тротуарах, где невозможен проезд малогабаритной техники, работы проводятся вручную.

- В ночь с 11 на 12 ноября работали 34 единицы спецтехники предприятий благоустройства, из них 16 комбинированных дорожных машин. На устранение скользкости на дорогах и тротуарах израсходованы 33,5 тонны средства борьбы с гололедом, - добавили в администрации.

Если работы выполняются подрядчиками недобросовестно, горожанам следует обратится в следующие службы:

- Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно).

Ижевчане также могут направить жалобу через сервис «Сделаем Ижевск лучше».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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