2019-11-12T06:44:05+03:00
Общество

«Мерседес – Бенц» отобрали у ижевчанина за долги

Мужчина задолжал 250 тысяч рублей
Людмила Куликова
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Фото: Пресс-служба ФССП России по УдмуртииФото: Пресс-служба ФССП России по Удмуртии
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У 50-летнего жителя Ижевска за неуплату налогов забрали автомобиль «Мерседес – Бенц». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- Неплательщик задолжал в общей сложности 250 тысяч рублей. На мужчину было заведено три исполнительных производства, после которых приставами была изъята, - говорится в сообщении.

Всего за 10 месяцев судебными приставами-исполнителями произведено 659 арестов имущества неплательщиков на сумму в 230 миллионов рублей. Управление федеральной службы судебных приставов по Удмуртии напоминает, что налоги необходимо оплатить до 2 декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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