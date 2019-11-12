«Мерседес – Бенц» отобрали у ижевчанина за долги
У 50-летнего жителя Ижевска за неуплату налогов забрали автомобиль «Мерседес – Бенц». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.
- Неплательщик задолжал в общей сложности 250 тысяч рублей. На мужчину было заведено три исполнительных производства, после которых приставами была изъята, - говорится в сообщении.
Всего за 10 месяцев судебными приставами-исполнителями произведено 659 арестов имущества неплательщиков на сумму в 230 миллионов рублей. Управление федеральной службы судебных приставов по Удмуртии напоминает, что налоги необходимо оплатить до 2 декабря 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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