Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова стала «Спортсменкой года»
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании из Ижевска Алина Загитова стала «Женщиной года» в категории «Спортсменка года» по версии журнала Glamour*. Об этом сообщается на официальной странице издания в Инстаграме.
Напомним, что в 2019 году Алина стала первой на Чемпионате мира, а также выиграла серебро на Чемпионате Европы. В категории «Спортсменка года»участвовали еще три спортсменки: пловчиха Юлия Ефимова, фехтовальщица Софья Великая и легкоатлетка Мария Ласицкене.
СПРАВКА КП
Премия «Женщина года» по версии Glamour является одной из самых ярких и влиятельных в России. Награду ежегодно ждут десятки талантливых представительниц шоу-бизнеса, моды, кино, спорта и искусства, а нежно-розовая статуэтка стала символом признания и успеха.
*Гламур
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Алина Загитова спортсменка года GLAMOUR 2019.11.12 .Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice
ИСТОЧНИК KP.RU
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