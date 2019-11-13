2019-11-13T07:10:39+03:00
Общество

Скрылся с места ДТП: на трассе в Удмуртии перевернулся грузовик

Пострадали 5 пассажиров
Анастасия Волкова
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ФОТО: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФОТО: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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12 ноября на трассе Воегурт – Пибаншур в Балезинском районе Удмуртии перевернулся грузовик: пострадали 5 пассажиров. Об этом сообщает 1 отдел регионального Управления ГИБДД МВД.

Водитель ГАЗа-3897 не справился с управлением и съехал с дороги, где машина перевернулась на крышу. Травмы получили пассажиры автомобиля. Сам он с места аварии скрылся.

Сейчас проводится расследование. Мужчине, оставившему место ДТП грозит лишение прав на срок до полутора лет или административный арест на 15 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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