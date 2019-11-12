За девять месяцев 2019 года в Удмуртии в ДТП погибло 144 человека
В Удмуртии за прошедший период 2019 года в ДТП погибло 144 человека, из которых 53 пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.
За 2018 год в республике в ДТП погибло 176 человек, каждый третий из них – пешеход. По данным Удмуртстата за прошедший год, среди смертей в автомобильных авариях на одну погибшую женщину приходилось трое погибших мужчин, и каждый второй мужчина, погибший в дорожной аварии, был в возрасте от 20 до 39 лет.
Ежегодно в третье воскресенье ноября проходит всемирный день памяти жертв ДТП, мероприятие проводится, чтобы почтить память жертв дорожных аварий и выразить соболезнования их родным и близким.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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