За девять месяцев 2019 года в Удмуртии в ДТП погибло 144 человека

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-12T13:39:19+03:00

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В Удмуртии за прошедший период 2019 года в ДТП погибло 144 человека, из которых 53 пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

За 2018 год в республике в ДТП погибло 176 человек, каждый третий из них – пешеход. По данным Удмуртстата за прошедший год, среди смертей в автомобильных авариях на одну погибшую женщину приходилось трое погибших мужчин, и каждый второй мужчина, погибший в дорожной аварии, был в возрасте от 20 до 39 лет.

Ежегодно в третье воскресенье ноября проходит всемирный день памяти жертв ДТП, мероприятие проводится, чтобы почтить память жертв дорожных аварий и выразить соболезнования их родным и близким.

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ИСТОЧНИК KP.RU