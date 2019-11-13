Жители Удмуртии лишились более 6,5 млн рублей в ноябре

СЕГОДНЯ 07:42 2019-11-13T07:42:49+03:00

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В МВД привели неутешительную статистику: с банковских счетов жителей Удмуртии было похищено более 6,5 млн рублей за 12 дней ноября. Об этом рассказала заместитель начальника республиканской Следственной части Следственного управления МВД Елена Петрушина и управляющий региональным отделением Банка России в Удмуртии Татьяна Жиганшина.

Одним из самых распространенных способов стал «звонок из банка». Мошенники связываются с держателями карт, представляются банковскими сотрудниками и пугают собеседников тем, что кто-то пытается списать их деньги. А после, для «предотвращения» преступления, просят сообщить реквизиты банковских карт. Готово: средства списываются под контактными данными потерпевших.

Не менее популярный способ – смс-рассылка, в которой сообщается о выигрыше призов. Для их получения мошенники просят уплатить налог, таможенную пошлину или транспортные расходы.

Мошенники придумывают все новые способы хищения денежных средств граждан. При этом они являются хорошими психологами, обладают грамотной, хорошо поставленной речью, - прокомментировала Елена Петрушина.

Татьяна Жиганшина напомнила, что представители банка никогда не звонят гражданам и не сообщают об операциях по пластиковой карте. Она призвала жителей Удмуртии быть более бдительными.

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ИСТОЧНИК KP.RU