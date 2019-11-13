2019-11-13T07:42:49+03:00
Общество

Жители Удмуртии лишились более 6,5 млн рублей в ноябре

Средства были похищены с банковских счетов
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: Валерий ЗВОНАРЕВФОТО: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В МВД привели неутешительную статистику: с банковских счетов жителей Удмуртии было похищено более 6,5 млн рублей за 12 дней ноября. Об этом рассказала заместитель начальника республиканской Следственной части Следственного управления МВД Елена Петрушина и управляющий региональным отделением Банка России в Удмуртии Татьяна Жиганшина.

Одним из самых распространенных способов стал «звонок из банка». Мошенники связываются с держателями карт, представляются банковскими сотрудниками и пугают собеседников тем, что кто-то пытается списать их деньги. А после, для «предотвращения» преступления, просят сообщить реквизиты банковских карт. Готово: средства списываются под контактными данными потерпевших.

Не менее популярный способ – смс-рассылка, в которой сообщается о выигрыше призов. Для их получения мошенники просят уплатить налог, таможенную пошлину или транспортные расходы.

Мошенники придумывают все новые способы хищения денежных средств граждан. При этом они являются хорошими психологами, обладают грамотной, хорошо поставленной речью, - прокомментировала Елена Петрушина.

Татьяна Жиганшина напомнила, что представители банка никогда не звонят гражданам и не сообщают об операциях по пластиковой карте. Она призвала жителей Удмуртии быть более бдительными.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сотрудник колонии-поселения в Удмуртии спас человека из горящего дома

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Избежавшего смертной казни жителя Удмуртии осудили за растление 7-летней девочки
Трамваи не едут: утром в Ижевске случился трамвайный коллапс
Курсант училища из Удмуртии скончался в Тюмени
Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2
Скрылся с места ДТП: на трассе в Удмуртии перевернулся грузовик
Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова стала «Спортсменкой года»
На улицах Ижевска устраняют последствия гололеда
Парфюмер из Ижевска: «Правильно выбранный аромат делает женщину счастливой»
Ижевчанин подозревается в нападении на врача скорой помощи
«Русский самородок»: Первый канал показал документальный фильм к 100-летию Калашникова
Сотрудник колонии-поселения в Удмуртии спас человека из горящего дома
«Они используют лазейки»: как закрыть «наливайку» в Ижевске
13-летнего подростка из Удмуртии нашли
Фигуристка Елизавета Туктамышева: «Как спортсмен я не могу предъявлять претензии судьям»
За девять месяцев 2019 года в Удмуртии в ДТП погибло 144 человека
«Жители не дорожат благоустройством»: в частном секторе Ижевска начали отсыпать дороги щебнем
«Один погиб, четверо в больнице»: страшное ДТП произошло в Удмуртии
В ЖК «Радужный» в Ижевске начались работы
Хотела снять порчу: пенсионерка из Удмуртии отдала мошенникам 30 тысяч рублей
13-летнего подростка разыскивают в Удмуртии
Бывшему сотруднику полиции, который насмерть сбил велосипедиста, в Ижевске вынесли приговор
Пробки 7 баллов и гололед: как автомобилисты Ижевска переживают непогоду
За восемь лет в Удмуртии сократилось количество врачей
«Мерседес-Бенц» отобрали у ижевчанина за долги
Активисты ОНФ проверили в Ижевске дорогу до школ №56 и №9