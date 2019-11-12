Сотрудник колонии-поселения в Удмуртии спас человека из горящего дома

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-12T15:16:20+03:00

Он первым увидел дым в районе частных домов

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В Удмуртии сотрудник колонии-поселения спас человека из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

Капитан внутренней службы Матвеев Николай Петрович Фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии

- Ночью в деревне Большой Кияик в частном доме вблизи колонии-поселения №11 произошло возгорание. Дым увидел помощник начальника колонии дежурной части отдела безопасности капитан внутренней службы Николай Матвеев. Он сообщил о пожаре, а сам направился в месту происшествия. В горящем доме спал хозяин, Николай разбудил его и помог выбраться из дома, - сообщает ведомство.

После прибытия пожарных сотрудник колонии вместе с ними тушил пожар.

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ИСТОЧНИК KP.RU