2019-11-13T08:57:24+03:00
Общество

Курсант училища из Удмуртии скончался в Тюмени

Ему поставили диагноз менингококковый менингит
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Курсант Тюменского военного училища, уроженец Удмуртии скончался от менингококкового менингита. Об этом сообщает 72.RU.

- 18-летний курсант скончался в больнице. По информации областного департамента здравоохранения, молодой человек поступил в больницу 8 ноября. Необходимое лечение проводилось в условиях реанимации, но, к сожалению, несмотря на усилия медицинских работников, пациент скончался через несколько часов. По результатам лабораторных исследований подтвержден менингококковый менингит, - говорится в сообщении.

В конце прошлой недели у молодого человека поднялась высокая температура, появилась сыпь, но в больницу оперативно он отправлен не был — отлеживался в казарме. По словам учащихся, после смерти Михаила офицеры заявили, что якобы курсант сам отказался от госпитализации.

Родители забрали тело молодого курсанта на родину — под Ижевск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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