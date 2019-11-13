Общественники добиваются ремонта дороги в Удмуртии, которую год назад уже приводили в порядок

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-13T11:47:53+03:00

В 2018 году на ремонт полотна было потрачено около 17 млн рублей

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В Удмуртии активисты ОНФ добиваются приведения в нормативное состояние дороги, которую ремонтировали в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба движения.

- Участок от поворота дороги Шаркан – Як-Бодья до деревни Вортчино в Шарканском районе представляет собой месиво грязи, по которому двум машинам почти не разъехаться. Общественники контролировали маршрут с весны 2019 года, после очередной проверки было понятно, что состояние дороги плохое, - сообщает пресс-служба.

Ремонтом грунтовой дороги с октября по ноябрь 2018 года занимался подрядчик из города Чайковский. В свое оправдание он сослался на поздний срок проведения аукциона и ремонта. Работы были проведены уже поздней осенью при неблагоприятных климатических условиях.

- В гарантийном паспорте ремонта участка автодороги межмуниципального значения гарантия на верхний слой покрытия распространяется на два года, на земельное полотно – на восемь лет. Мы продолжим контроль за исправлением замечаний до полного восстановления дороги, - сообщил модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Удмуртии Андрей Цаплин.

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ИСТОЧНИК KP.RU