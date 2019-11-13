2019-11-13T09:56:00+03:00
Происшествия

Избежавшего смертной казни жителя Удмуртии осудили за растление 7-летней девочки

Он предложил девочке купить сладости и покататься на аттракционах
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба СУ СК России по УдмуртииФото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии вынесли приговор в отношении 56-летнего жителя Глазова, который ранее избежал смертной казни, за растление 7-летней девочки.

- Установлено, что 4 августа осужденный увидел на одной из детских площадок в Глазове 7-летнюю девочку, которой предложил купить сладости и покататься на аттракционах. Девочка согласилась, после этого злоумышленник повел ее через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Злоумышленник был вычислен благодаря видеокамерам, которые были установлены на магазине. После задержания мужчины, оказалось, что он в 1998 году был приговорен к смертной казни, но был помилован и три года назад освободился из мест лишения свободы.

На следствии и в суде он полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Как педофил из Глазова оказался на свободе, и за что его приговорили к смертной казни? Разбиралась «Комсомолка».

- Во ФСИН прокомментировали условно-досрочное освобождение жителя Глазова, который был приговорен к смертной казни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамваи не едут: утром в Ижевске случился трамвайный коллапс
Курсант училища из Удмуртии скончался в Тюмени
Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2
Жители Удмуртии лишились более 6,5 млн рублей в ноябре
Скрылся с места ДТП: на трассе в Удмуртии перевернулся грузовик
Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова стала «Спортсменкой года»
На улицах Ижевска устраняют последствия гололеда
Парфюмер из Ижевска: «Правильно выбранный аромат делает женщину счастливой»
Ижевчанин подозревается в нападении на врача скорой помощи
«Русский самородок»: Первый канал показал документальный фильм к 100-летию Калашникова
Сотрудник колонии-поселения в Удмуртии спас человека из горящего дома
«Они используют лазейки»: как закрыть «наливайку» в Ижевске
13-летнего подростка из Удмуртии нашли
Фигуристка Елизавета Туктамышева: «Как спортсмен я не могу предъявлять претензии судьям»
За девять месяцев 2019 года в Удмуртии в ДТП погибло 144 человека
«Жители не дорожат благоустройством»: в частном секторе Ижевска начали отсыпать дороги щебнем
«Один погиб, четверо в больнице»: страшное ДТП произошло в Удмуртии
В ЖК «Радужный» в Ижевске начались работы
Хотела снять порчу: пенсионерка из Удмуртии отдала мошенникам 30 тысяч рублей
13-летнего подростка разыскивают в Удмуртии
Бывшему сотруднику полиции, который насмерть сбил велосипедиста, в Ижевске вынесли приговор
Пробки 7 баллов и гололед: как автомобилисты Ижевска переживают непогоду
За восемь лет в Удмуртии сократилось количество врачей
«Мерседес-Бенц» отобрали у ижевчанина за долги
Активисты ОНФ проверили в Ижевске дорогу до школ №56 и №9