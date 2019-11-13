Избежавшего смертной казни жителя Удмуртии осудили за растление 7-летней девочки

СЕГОДНЯ 09:56 2019-11-13T09:56:00+03:00

Он предложил девочке купить сладости и покататься на аттракционах

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В Удмуртии вынесли приговор в отношении 56-летнего жителя Глазова, который ранее избежал смертной казни, за растление 7-летней девочки.

- Установлено, что 4 августа осужденный увидел на одной из детских площадок в Глазове 7-летнюю девочку, которой предложил купить сладости и покататься на аттракционах. Девочка согласилась, после этого злоумышленник повел ее через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Злоумышленник был вычислен благодаря видеокамерам, которые были установлены на магазине. После задержания мужчины, оказалось, что он в 1998 году был приговорен к смертной казни, но был помилован и три года назад освободился из мест лишения свободы.

На следствии и в суде он полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU