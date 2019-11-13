«Отказался идти за спиртным»: мужчину из Удмуртии будут судить за смерть отца
В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Завьяловского района, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
- Установлено, что мужчина жил со своим 51-летним отцом в садовом доме. Мужчины часто выпивали, после чего между ними возникали ссоры. 4 сентября после очередной посиделки мужчины разругались из-за того, что потерпевший не захотел идти в магазин за добавкой. Обвиняемый ударил его несколько раз по голове. После этого потерпевший спрятался в машине, через сутки обвиняемый нашел его и еще несколько раз ударил по голове, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
В результате полученных травм мужчина скончался. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, теперь мужчине грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.
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- Жителя Удмуртии задержали за угрозы убийством в интернете.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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