Жителя Удмуртии задержали за угрозы убийством в интернете
В Москве предъявили обвинение жителю Удмуртии за опубликование в сети публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинения вреда здоровью в адрес судьи Московского городского суда.
- В следственный комитет мужчину доставили из Удмуртии. Его допросили, и в ходе следственных действий он признал вину в совершении преступления, - сообщает пресс-служба СУ СК России.
В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения. Следствием проводятся мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы и оперативное расследование уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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