Жителя Удмуртии задержали за угрозы убийством в интернете

СЕГОДНЯ 11:27 2019-11-13T11:49:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве предъявили обвинение жителю Удмуртии за опубликование в сети публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинения вреда здоровью в адрес судьи Московского городского суда.

- В следственный комитет мужчину доставили из Удмуртии. Его допросили, и в ходе следственных действий он признал вину в совершении преступления, - сообщает пресс-служба СУ СК России.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения. Следствием проводятся мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы и оперативное расследование уголовного дела.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Дорогу в Удмуртии отремонтировали в 2018 году, но сейчас на ней не разъедутся две машины. Общественники обратили внимание на проблему.

- Помните жителя Удмуртии, который избежал смертной казни? Так вот, суд вынес ему приговор за растление 7-летней девочки.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU