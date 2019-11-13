Полицейские в Ижевске задержали наркосбытчика

13 Нояб. 15:32 2019-11-14T10:27:36+03:00

При личном досмотре в сумке молодого человека были обнаружены свертки

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В Ижевске сотрудники УНК МВД по республике задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что задержанный был оптовым закладчиком одного из интернет-магазинов, вещество пытался сбыть на территории Ижевска. В ходе личного досмотра в сумке молодого человека были обнаружены свертки с веществом, массой 497 граммов. В квартире также были обнаружены запрещенные вещества, упаковочный материал, электронные весы, - сообщает ведомство.

На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере». Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU