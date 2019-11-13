Полицейские в Ижевске задержали наркосбытчика
В Ижевске сотрудники УНК МВД по республике задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Установлено, что задержанный был оптовым закладчиком одного из интернет-магазинов, вещество пытался сбыть на территории Ижевска. В ходе личного досмотра в сумке молодого человека были обнаружены свертки с веществом, массой 497 граммов. В квартире также были обнаружены запрещенные вещества, упаковочный материал, электронные весы, - сообщает ведомство.
На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере». Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненное лишение свободы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- «Отказался идти за спиртным»: мужчину из Удмуртии будут судить за избиение отца.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»