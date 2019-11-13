2019-11-14T10:27:36+03:00
Происшествия

Полицейские в Ижевске задержали наркосбытчика

При личном досмотре в сумке молодого человека были обнаружены свертки
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске сотрудники УНК МВД по республике задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что задержанный был оптовым закладчиком одного из интернет-магазинов, вещество пытался сбыть на территории Ижевска. В ходе личного досмотра в сумке молодого человека были обнаружены свертки с веществом, массой 497 граммов. В квартире также были обнаружены запрещенные вещества, упаковочный материал, электронные весы, - сообщает ведомство.

На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере». Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Отказался идти за спиртным»: мужчину из Удмуртии будут судить за избиение отца.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 45 млн рублей получит Удмуртия на обучение предпенсионеров
В онкодиспансере Удмуртии пройдет День открытых дверей
В Москве задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве в Ижевске
Экс-руководителя «ДРЭУ» Ижевска осудили за присвоение около 1,5 млн рублей
Выездная вакцинация пройдет в Ижевске в выходные
Бывшего начальника управления образования Ижевска оштрафовали
Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Ижевске
Плюс один выходной: в Удмуртии предложили сделать День оружейника нерабочим днем
15-летнего и 19-летнего жителей Удмуртии осудят за нападение на сторожа
Новые дорожные знаки появятся в городке Металлургов в Ижевске
Максимальный размер пособий по беременности в Удмуртии увеличится в 2020 году
С 18 ноября в лесах Удмуртии начнется патрулирование
Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные
В ДТП с пьяным водителем в Удмуртии пострадала 11-летняя девочка
Автограф Михаила Калашникова продают в Ижевске за 100 тысяч рублей
Расследование крушения «Боинга» в Казани, при котором погибли трое ижевчан, завершено
Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о давлении перед стартами и вдохновении
Мужчина из Удмуртии похитил деньги торговой организации
Сервис «Запись в школу» протестировали в Удмуртии
Ижевчане присмотрятся к квартирам в новостройках