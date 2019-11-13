14 ноября на дорогах Удмуртии и Ижевска ожидается гололедица

13 Нояб. 16:00 2019-11-13T19:20:47+03:00

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В ближайшие сутки в Удмуртии и Ижевске ожидается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба города со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Так, 14 ноября, в четверг, днем ожидается температура -1…-3 градуса, ночью -3…-5 градусов, гололедица, ветер 3-8 м/с.

15 ноября, в пятницу, днем 0…+2 градуса, ночью -4…-2 градуса, переменная облачность, ветер 6-11 м/с.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. Пешеходам подобрать нескользящую обувь с устойчивой, желательно микропористой или ребристой подошвой, быть внимательными при движении на тротуарах, пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU