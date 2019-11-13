«Я не готов сказать «Кира, извини»: Андрей Малахов не будет извиняться перед моделью Кирой Майер из Удмуртии
Андрей Малахов не будет извиняться перед скандальной моделью из Удмуртии Кирой Майер. Об этом он рассказал Ксении Собчак в шоу «Осторожно, Собчак!» (18+).
- Я посмотрела программу, это жесткая история с девушкой, которая вышла из кадра. Представляешь, каково ей, теперь вся страна знает, что она может за деньги, - спросила Малахова Ксения про модель Киру Майер.
Программа «Прямой эфир» вышла в конце октября, журналисты провели расследование и рассказали на всю страну, как и чем зарабатывает Кира.
- Мы должны как-то предупредить девушек. Мы теряем поколение. Мне ее жалко, но она согласилась сниматься и дома, и с родственниками. Сразу после эфира она улетела на Бали, мы не смогли с ней связаться. Я не готов сказать «Кира, извини», я просто предоставил площадку для расследования. Было понятно, что вся ситуация поставлена на поток и она зарабатывает миллионы телом, - поделился Андрей Малахов.
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Как зарабатывает популярная инстаграм-модель Кира Майер.Инстаграм-модель Кира Майер постоянно выкладывает фотографии с дорогих курортов. Откуда у неё деньги на роскошную жизнь? Расследование программы Андрей Малахов. Прямой эфир .
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ИСТОЧНИК KP.RU
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