«Я не готов сказать «Кира, извини»: Андрей Малахов не будет извиняться перед моделью Кирой Майер из Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-13T14:13:22+03:00

Не так давно вышла программа, где журналисты рассказали, как и чем зарабатывает скандальная модель

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Андрей Малахов не будет извиняться перед скандальной моделью из Удмуртии Кирой Майер. Об этом он рассказал Ксении Собчак в шоу «Осторожно, Собчак!» (18+).

- Я посмотрела программу, это жесткая история с девушкой, которая вышла из кадра. Представляешь, каково ей, теперь вся страна знает, что она может за деньги, - спросила Малахова Ксения про модель Киру Майер.

Программа «Прямой эфир» вышла в конце октября, журналисты провели расследование и рассказали на всю страну, как и чем зарабатывает Кира.

- Мы должны как-то предупредить девушек. Мы теряем поколение. Мне ее жалко, но она согласилась сниматься и дома, и с родственниками. Сразу после эфира она улетела на Бали, мы не смогли с ней связаться. Я не готов сказать «Кира, извини», я просто предоставил площадку для расследования. Было понятно, что вся ситуация поставлена на поток и она зарабатывает миллионы телом, - поделился Андрей Малахов.

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Как зарабатывает популярная инстаграм-модель Кира Майер.Инстаграм-модель Кира Майер постоянно выкладывает фотографии с дорогих курортов. Откуда у неё деньги на роскошную жизнь? Расследование программы Андрей Малахов. Прямой эфир .

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ИСТОЧНИК KP.RU