У пенсионерки из Удмуртии мошенники похитили более 500 тысяч рублей

13 Нояб. 19:12 2019-11-14T10:31:04+03:00

Неизвестный сообщил, что пенсионерке положена компенсация за вложенные в финансовую пирамиду деньги

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В Удмуртии в полицию обратилась 69-летняя пенсионерка с сообщением о хищении более 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ей положена компенсация в размере миллиона рублей за вложенные в финансовую пирамиду деньги. Мужчина пояснил, что для получения денег нужно оплатить проценты. Так как женщина инвалид, она попросила перевести деньги своего брата. Спустя некоторое время мужчина позвонил еще раз и сказал, что для получения компенсации нужно перевести еще денег. Так пенсионеры перевели мошеннику 553 тысячи рублей, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере». Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU