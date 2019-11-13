2019-11-14T10:31:04+03:00
Происшествия

У пенсионерки из Удмуртии мошенники похитили более 500 тысяч рублей

Неизвестный сообщил, что пенсионерке положена компенсация за вложенные в финансовую пирамиду деньги
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Удмуртии в полицию обратилась 69-летняя пенсионерка с сообщением о хищении более 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ей положена компенсация в размере миллиона рублей за вложенные в финансовую пирамиду деньги. Мужчина пояснил, что для получения денег нужно оплатить проценты. Так как женщина инвалид, она попросила перевести деньги своего брата. Спустя некоторое время мужчина позвонил еще раз и сказал, что для получения компенсации нужно перевести еще денег. Так пенсионеры перевели мошеннику 553 тысячи рублей, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере». Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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