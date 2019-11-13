На два года закрыли движение по переулку Широкий в Ижевске
В Ижевске на участке переулка Широкий закрыли движение на два года. Об этом сообщает пресс-служба города.
- Участок от улицы Максима Горького до улицы Милиционная закрыли с 13 ноября 2019 года по 30 августа 2021 года, - сообщает пресс-служба.
В этот период здесь будут проводиться работы по устройству проезда по переулку к строящимся жилым комплексам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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