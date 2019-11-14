2019-11-14T13:15:41+03:00
Общество

Очевидцы: под Ижевском прогремел «взрыв»

«Комсомолка» выяснила, что произошло
Людмила Куликова
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Фото: скриншот с видео. Видео: Роман КостаревФото: скриншот с видео. Видео: Роман Костарев
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13 ноября примерно в 15:00 по сообщениям очевидцев под Ижевском прогремел «взрыв». По предположениям свидетелей, это произошло в районе поселка Италмас.

Как сообщила «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии, сообщения о происшествии в подразделении не поступали.

- На площадке одного из заводов республики проводились плановые испытания продукции. Опасности для населения и работников завода нет, такие испытания проводятся под контролем специалистов, - сообщается в региональном подразделении МЧС.

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Взрыв под Ижевском. 13 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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