Очевидцы: под Ижевском прогремел «взрыв»
13 ноября примерно в 15:00 по сообщениям очевидцев под Ижевском прогремел «взрыв». По предположениям свидетелей, это произошло в районе поселка Италмас.
Как сообщила «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии, сообщения о происшествии в подразделении не поступали.
- На площадке одного из заводов республики проводились плановые испытания продукции. Опасности для населения и работников завода нет, такие испытания проводятся под контролем специалистов, - сообщается в региональном подразделении МЧС.
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Взрыв под Ижевском. 13 ноября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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