Заключенный угрожал взорвать колонию в Удмуртии

14 Нояб. 06:11 2019-11-14T10:36:46+03:00

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45-летний заключенный в Удмуртии угрожал сотрудникам правоохранительных органов и суда устроить поджоги и взрывы. Также мужчина рассказывал о террористической идеологии другим заключенным.

По сообщениям регионального управления ФСБ, мужчина таким образом хотел поспособствовать принятию положительного решения по своему исковому заявлению.

Приволжский окружной военный суд признал заключенного виновным и назначил ему 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU