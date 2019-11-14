Заключенный угрожал взорвать колонию в Удмуртии
45-летний заключенный в Удмуртии угрожал сотрудникам правоохранительных органов и суда устроить поджоги и взрывы. Также мужчина рассказывал о террористической идеологии другим заключенным.
По сообщениям регионального управления ФСБ, мужчина таким образом хотел поспособствовать принятию положительного решения по своему исковому заявлению.
Приволжский окружной военный суд признал заключенного виновным и назначил ему 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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