2019-11-14T14:40:44+03:00
Общество

Шубу из искусственного меха можно купить в Ижевске в среднем за 2600 рублей

В прошлом году эта стоимость была на 6% выше
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске растет спрос на шубы из искусственного меха. Запрос на поиск искусственной шубы вошел в топ-5 запросов. Чаще всего во втором квартале 2019 года искали норковые шубы, шубы из мутона, песца и чернобурки. Об этом сообщают специалисты Авито.

Так, в столице Удмуртии можно купить шубу из искусственного меха в среднем за 2600 рублей, в прошлом году эта стоимость была выше на 6%. Дороже всего такая шуба обойдется жителям Тюмени – 8300 рублей, Барнауле – 6600 рублей и Москве – 5700 рублей.

Средняя стоимость шубы из натурального меха в Ижевске составляет 17800 рублей (на 7% дороже, чем в прошлом году). Дороже всего такая шуба обойдется москвичам – 38600 рублей, краснодарцам – 26200 рублей и новосибирцам – 25600 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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