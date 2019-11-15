2019-11-15T14:22:38+03:00
Общество

С 18 ноября в лесах Удмуртии начнется патрулирование

Патрулирование организовано в целях охраны елок от незаконных рубок
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Минприроды УдмуртииФото: Минприроды Удмуртии
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В лесах Удмуртии с 18 ноября по 31 декабря 2019 года будет организовано патрулирование, а также дежурство на стационарных постах и дорогах общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

- Мероприятия организованы в целях организации охраны хвойных насаждений от незаконных рубок в предновогодний период. Также в канун нового года с полицейскими будут проведены совместные рейды по соблюдению законности приобретения или сбыта новогодних елок на рынках и других местах торговли, - сообщает пресс-служба.

За незаконную рубку хвойных деревьев для новогодних ёлок нарушители будут привлечены к ответственности. В соответствии с КоАП России на виновника накладывается административный штраф в размере от трех тысяч рублей. Кроме того, за незаконную рубку лесных насаждений рассчитывается ущерб, причиненный лесному фонду. Если сумма ущерба составит более пяти тысяч рублей, то материалы по совершённой незаконной рубке передаются в полицию для возбуждения уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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