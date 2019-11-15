Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные

15 Нояб. 12:51 2019-11-15T14:27:40+03:00

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Предстоящие выходные ожидаются теплыми. По данным Удмуртского гидрометцентра, температуры в течение суток составят от -3 до +2 градусов, осадков не ожидается.

Так, в субботу, 16 ноября, по данным сервиса Яндекс погода ожидается днем +1…+2 градуса, ночью −1…0 градуса, облачно с прояснениями.

В воскресенье, 17 ноября, днем ожидается 0…+1 градус, ночью −1…0 градусов, небольшой снег.

18 ноября, в понедельник, пройдет мокрый снег и существенно похолодает, ночью до -6 градусов, во вторник, 19 ноября, придут настоящие морозы. По предварительному прогнозу ожидается -10…-18 градусов, к вечеру -20 градусов. Такая погода продержится три дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU