Максимальный размер пособий по беременности в Удмуртии увеличится в 2020 году

15 Нояб. 14:53 2019-11-15T16:20:36+03:00

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В Удмуртии в 2020 году увеличится размер пособий по беременности и родам. Об этом сообщает пресс-служба РО Фонда социального страхования России по Удмуртии.

- Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет почти до 28 тысяч рублей вместо 26 тысяч рублей в 2019 году. Так, с 1 января 2020 года максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит 322 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба.

Для расчета пособия берется зарплата за два предшествующих года, но не выше предельной базы. Кроме того, увеличится максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за один день пребывания на больничном с 2150,68 рублей в 2019 году до 2301,37 рублей в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU