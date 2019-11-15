2019-11-15T16:23:54+03:00
Происшествия

15-летнего и 19-летнего жителей Удмуртии осудят за нападение на сторожа

Расследование уголовного дела завершено
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии будут судить 15-летнего и 19-летнего местных жителей за нападение на сторожа автостоянки и грабеж. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Молодые люди надели маски на лица, постучались в дверь служебного помещения, где был 73-летний сторож. Когда мужчина открыл дверь, злоумышленники проникли в сторожку, избили мужчину и похитили деньги из ящика в столе, - сообщает ведомство.

В рамках расследования уголовного дела установлены обстоятельства совершения преступления. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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