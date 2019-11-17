2019-11-17T08:50:55+03:00
Общество

Зрители могут помочь ижевчанке выйти в финал шоу «ТАНЦЫ на ТНТ»

Голосование уже началось
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: @di_ladywhipheadФОТО: @di_ladywhiphead
Изменить размер текста:

Зрители могут помочь выйти в финал шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» (16+) ижевчанке Диляре Шакирьяновой. Для этого нужно проголосовать за участницу команды Татьяны Денисовой в приложении ТНТ-CLUB (раздел LIVE).

От результатов голосования будет зависеть, с какой позиции каждый танцовщик начнет свой путь к финалу. С теми, кто останется без зрительского внимания, наставники будут вынуждены проститься: по новым правилам они не могут взять к себе выбывшего участника из другой команды.

Голосование продлится до вторника, 19 ноября 14:00 по московскому времени.

Напомним, что Диляра Шакирьянова состоит в первой российской команде по крампу и сейчас живет в Москве. Танцами занимается с 2013 года.

di_ladywhipheaddi_ladywhiphead
Выступление Диляры Шакирьяновой
477 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Удмуртии жалуются на сферу ЖКХ
Удмуртия закупит научное оборудование мирового уровня на 63 млн рублей
Жительницу Удмуртии осудили за жестокое обращение с несовершеннолетней дочерью
Ижевск вошел в рейтинг инновационных городов
Новая площадка для выполнения норм ГТО появилась в Ижевске
Фигуристка Евгения Медведева сравнила себя с ижевчанкой Алиной Загитовой
Восьмиклассник из Ижевска украл 4 бутылки крепкого алкоголя
23 участка дорог отремонтируют в Ижевске в 2020 году
Более 45 млн рублей получит Удмуртия на обучение предпенсионеров
В онкодиспансере Удмуртии пройдет День открытых дверей
В Москве задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве в Ижевске
Экс-руководителя «ДРЭУ» Ижевска осудили за присвоение около 1,5 млн рублей
Выездная вакцинация пройдет в Ижевске в выходные
Бывшего начальника управления образования Ижевска оштрафовали
Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Ижевске
Плюс один выходной: в Удмуртии предложили сделать День оружейника нерабочим днем
15-летнего и 19-летнего жителей Удмуртии осудят за нападение на сторожа
Новые дорожные знаки появятся в городке Металлургов в Ижевске
Максимальный размер пособий по беременности в Удмуртии увеличится в 2020 году
С 18 ноября в лесах Удмуртии начнется патрулирование
Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные
В ДТП с пьяным водителем в Удмуртии пострадала 11-летняя девочка
Автограф Михаила Калашникова продают в Ижевске за 100 тысяч рублей
Расследование крушения «Боинга» в Казани, при котором погибли трое ижевчан, завершено
Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о давлении перед стартами и вдохновении
Мужчина из Удмуртии похитил деньги торговой организации
Сервис «Запись в школу» протестировали в Удмуртии
Ижевчане присмотрятся к квартирам в новостройках