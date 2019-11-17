Зрители могут помочь ижевчанке выйти в финал шоу «ТАНЦЫ на ТНТ»
Зрители могут помочь выйти в финал шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» (16+) ижевчанке Диляре Шакирьяновой. Для этого нужно проголосовать за участницу команды Татьяны Денисовой в приложении ТНТ-CLUB (раздел LIVE).
От результатов голосования будет зависеть, с какой позиции каждый танцовщик начнет свой путь к финалу. С теми, кто останется без зрительского внимания, наставники будут вынуждены проститься: по новым правилам они не могут взять к себе выбывшего участника из другой команды.
Голосование продлится до вторника, 19 ноября 14:00 по московскому времени.
Напомним, что Диляра Шакирьянова состоит в первой российской команде по крампу и сейчас живет в Москве. Танцами занимается с 2013 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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