Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Ижевске

16 Нояб. 07:50 2019-11-16T07:50:02+03:00

Участниками станут более 500 человек

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Старт зимнего сезона скандинавской ходьбы пройдет в Ижевске. Открытие тропы здоровья на реке Подборенке состоится 16 ноября в 11.00. Участие примут более 500 человек из разных уголков Удмуртии, сообщает пресс-служба администрации города.

На площадке фестиваля пройдут соревнования, мастер-классы по скандинавской ходьбе, спортивные активности, прокат палок для ходьбы, полевая кухня.

Вход на Тропу здоровья, старт и финиш соревнований находится в зеленой зоне возле жилого дома по ул. Холмогорова, 87. Участники могут выбрать дистанцию: 1, 3, 5 километров. Трассу проходят не на время. Масс-старт на дистанциях состоится в 11.30.

Участники, преодолевшие выбранную дистанцию до конца и прибывшие в числе первых 20 человек на каждой из дистанций (троп), получат памятные сувениры.

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ИСТОЧНИК KP.RU