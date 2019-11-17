Восьмиклассник из Ижевска украл 4 бутылки крепкого алкоголя
15-летний восьмиклассник подозревается в краже 4 бутылок крепкого алкоголя из магазина. До происшествия он уже состоял на профилактическом учете по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает УМВД по Ижевску.
- После закрытия магазина подозреваемый взломал входную дверь и проник в магазин. После чего похитил 4 бутылки крепких алкогольных напитков, - рассказали в ведомстве. - С похищенным скрылся.
Сумма ущерба составила около 5 000 рублей.
- В отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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