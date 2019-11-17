23 участка дорог отремонтируют в Ижевске в 2020 году
23 участка дорог в Ижевске планируют отремонтировать в 2020 году, на 20 из которых сделают еще и тротуары. Список опубликовал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».
Итак, это:
ул. Красногеройская — от ул. Удмуртской до ул. К. Маркса;
пер. Студенческий;
пер. Раздельный;
ул. Пушкинская — от ул. 10 лет Октября до ул. Холмогорова;
ул. Халтурина — от ул. Ленина до садоогорода «Знамя»;
пер. Профсоюзный — от ул. Совхозной до ул. Парковой;
ул. Сельская — от ул. Выставочной до границ города;
дорога Ижевск—Оранжерейный комплекс;
ул. Западная — от ул. Областной до ул. Нагорной;
ул. Загородная — от ул. Нагорной до ул. Областной;
ул. Степная — от ул. Областной до ул. Московской;
ул. Парашютная — от ул. Степной до ул. Гагарина;
ул. Телегина — от ул. Новошестнадцатой до ул. Пятнадцатой;
ул. К. Герда — от ул. Клубной до ул. О. Кошевого;
ул. Клубная;
ул. Оружейника Драгунова — от ул. Мужвайской до ул. К. Герда;
ул. Саранская;
ул. Кирзаводская;
ул. Маркина — от пер. Железнодорожного до конечной остановки автобуса;
Шабердинский тракт;
ул. Пастухова — от ул. Свердлова до ул. Удмуртской;
ул. Советская — от ул. Свердлова до Карлутской набережной;
ул. Спортивная.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Новые дорожные знаки появятся в городке Металлургов в Ижевске
В Ижевске закончился ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подводим итоги
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»