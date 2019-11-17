23 участка дорог отремонтируют в Ижевске в 2020 году

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-17T08:31:32+03:00

На 20 из них сделают еще и тротуары

Изменить размер текста: A A

23 участка дорог в Ижевске планируют отремонтировать в 2020 году, на 20 из которых сделают еще и тротуары. Список опубликовал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».

Итак, это:

ул. Красногеройская — от ул. Удмуртской до ул. К. Маркса;

пер. Студенческий;

пер. Раздельный;

ул. Пушкинская — от ул. 10 лет Октября до ул. Холмогорова;

ул. Халтурина — от ул. Ленина до садоогорода «Знамя»;

пер. Профсоюзный — от ул. Совхозной до ул. Парковой;

ул. Сельская — от ул. Выставочной до границ города;

дорога Ижевск—Оранжерейный комплекс;

ул. Западная — от ул. Областной до ул. Нагорной;

ул. Загородная — от ул. Нагорной до ул. Областной;

ул. Степная — от ул. Областной до ул. Московской;

ул. Парашютная — от ул. Степной до ул. Гагарина;

ул. Телегина — от ул. Новошестнадцатой до ул. Пятнадцатой;

ул. К. Герда — от ул. Клубной до ул. О. Кошевого;

ул. Клубная;

ул. Оружейника Драгунова — от ул. Мужвайской до ул. К. Герда;

ул. Саранская;

ул. Кирзаводская;

ул. Маркина — от пер. Железнодорожного до конечной остановки автобуса;

Шабердинский тракт;

ул. Пастухова — от ул. Свердлова до ул. Удмуртской;

ул. Советская — от ул. Свердлова до Карлутской набережной;

ул. Спортивная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новые дорожные знаки появятся в городке Металлургов в Ижевске

В Ижевске закончился ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подводим итоги

ИСТОЧНИК KP.RU