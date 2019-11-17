Фигуристка Евгения Медведева сравнила себя с ижевчанкой Алиной Загитовой

СЕГОДНЯ 11:23 2019-11-17T11:24:33+03:00

Она призналась, что также, как и коллега, получает удовольствие на льду

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Фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями о своих выступлениях на Гран-При в России и сравнила себя с уроженкой Ижевска Алиной Загитовой.

«Алина Загитова говорит, что катается для удовольствия? Я, когда выхожу на лед, тоже получаю удовольствие, потому что люблю фигурное катание, но в то же время это не просто для фана, это моя работа», - цитирует Медведеву «Газета.ру».

Также она отметила, что, как двукратная обладательница чемпионского золота, не может позволить себе плохо выступать.

Напомним, Женя заняла второе место, уступив юной воспитаннице Этери Тутберидзе Александре Трусовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU