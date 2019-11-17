Фигуристка Евгения Медведева сравнила себя с ижевчанкой Алиной Загитовой
Фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями о своих выступлениях на Гран-При в России и сравнила себя с уроженкой Ижевска Алиной Загитовой.
«Алина Загитова говорит, что катается для удовольствия? Я, когда выхожу на лед, тоже получаю удовольствие, потому что люблю фигурное катание, но в то же время это не просто для фана, это моя работа», - цитирует Медведеву «Газета.ру».
Также она отметила, что, как двукратная обладательница чемпионского золота, не может позволить себе плохо выступать.
Напомним, Женя заняла второе место, уступив юной воспитаннице Этери Тутберидзе Александре Трусовой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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