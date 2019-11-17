Новая площадка для выполнения норм ГТО появилась в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-17T12:30:11+03:00

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15 ноября в Ижевске открылся новый спортивный комплекс, оборудованный тренажерами для выполнения норм ГТО. Площадка появилась у школы №77. Об этом сообщает администрация города.

Такой комплекс состоит из 24 объектов: двух горизонтальных гимнастических скамей, двух мишеней, помоста для выполнения испытания «Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу», тренажеров «Гиперэкстензия», «Гребная тяга», «Жим лежа», «Жим от плеч», «Скамья для пресса», «Приседания/шаги», а также больших брусьев воркаут с упорами для отжиманий, двух рукоходов, шведской стенки, трех турников, камней для подтягивания, двух тренажеров и информационного стенда.

- В Ижевске в этом году построены четыре площадки ГТО, - сказал заместитель Главы Администрации Ижевска - руководитель аппарата Денис Логинов. - Сейчас в молодежной среде становится модно заниматься спортом. Уверен, что такие объекты, которые появляются вблизи спортивных и образовательных учреждений, будут востребованы среди подростков и молодежи, здесь будут развиваться направления, связанные с силовыми видами спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU