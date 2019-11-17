Ижевск вошел в рейтинг инновационных городов

СЕГОДНЯ 13:18 2019-11-17T13:18:48+03:00

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Ижевск вошел в глобальный рейтинг инновационных городов мира Innovation Cities Global Index за 2019 год. Он расположился на 482 строчке.

В тройку лидеров вошли Нью-Йорк, Токио и Лондон. За ними следуют Лос-Анджелес и Сингапур, Париж, Чикаго, Бостон, Сан-Франциско и Торонто. От России участвовали 20 городов. Лучший показатель у Москвы – столица заняла 38 место.

Innovation Cities Global Index оценивала участников по 162 показателям, которые были объединены в 3 блока: культурное достояние, инфраструктура для развития человеческого капитала и рыночный потенциал.

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ИСТОЧНИК KP.RU