Ижевск вошел в рейтинг инновационных городов
Ижевск вошел в глобальный рейтинг инновационных городов мира Innovation Cities Global Index за 2019 год. Он расположился на 482 строчке.
В тройку лидеров вошли Нью-Йорк, Токио и Лондон. За ними следуют Лос-Анджелес и Сингапур, Париж, Чикаго, Бостон, Сан-Франциско и Торонто. От России участвовали 20 городов. Лучший показатель у Москвы – столица заняла 38 место.
Innovation Cities Global Index оценивала участников по 162 показателям, которые были объединены в 3 блока: культурное достояние, инфраструктура для развития человеческого капитала и рыночный потенциал.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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