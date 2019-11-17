Жители Удмуртии жалуются на сферу ЖКХ

СЕГОДНЯ 16:20 2019-11-17T16:20:23+03:00

С начала года от них поступило более 300 обращений

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За 9 месяцев от жителей Удмуртии поступило 374 обращения о нарушении прав потребителей в сфере ЖКХ. Об этом сообщает управление регионального Роспотребнадзора.

Так, чаще всего местные жители жалуются на неправильное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги – 48% от общего количества. 17% не устраивает качество коммунальных ресурсов, 12% - оформление так называемой платежки, 7% - содержание общедомового имущества и порядок замены приборов учета, 5% - начисление размеры платы за вывоз мусора, оставшимся 4% не предоставили финансовый отчет.

- По результатам рассмотрения обращений специалистами Управления проведена 1 внеплановая проверка, 9 административных расследований. По фактам выявленных нарушений законодательства о защите прав потребителей составлено 44 протокола об административных правонарушениях. Вынесено 53 постановления о привлечении к административной ответственности на общую сумму более 200000 рублей. В адрес хозяйствующих субъектов выдано 3 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, 5 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства, - рассказали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU