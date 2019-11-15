Новые дорожные знаки появятся в городке Металлургов в Ижевске
В Ижевске в городке Металлургов появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба города.
- Возле школы №9 установят знак «Дети», на перекрестке улиц Школьная и 5-я Подлесная появится знак «Движение без остановки запрещено», - говорится в сообщении.
Знаки устанавливают для обеспечения безопасности детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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