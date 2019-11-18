2019-11-18T15:51:25+03:00
Общество

«В боевой готовности»: дорожные и коммунальные службы Ижевска готовы к работе в морозную погоду

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Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске дорожные и коммунальные службы готовы к работе в морозную погоду. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Все службы переведены на усиленный режим работы. Задача – качественная уборка улиц, особое внимание уделяется пешеходным переходам, тротуарам и остановкам. На тепловых объектах возможны внештатные ситуации, они будут устраняться оперативно, - сообщает пресс-служба.

Управляющие компании должны своевременно и предупредить потребителей о причинах и сроках отключения коммунальной услуги, планируемых сроках возобновления подачи ресурса.

В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий, возникновении нештатных ситуаций на коммунальных объектах горожанам необходимо обращаться в следующие службы:

- Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно).

Напомним, в Удмуртию на несколько дней придет настоящая зима, что ждет жителей, читайте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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