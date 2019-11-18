«Демо-версия зимы»: в Ижевске в ближайшие дни ожидаются морозы

СЕГОДНЯ 13:38 2019-11-18T13:38:52+03:00

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В Ижевске ближайшие три дня синоптики прогнозируют настоящие морозы! В связи с арктическим вторжением 19 ноября ожидается похолодание до -18 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Так, 19 ноября, во вторник, днем ожидается −14…−12 градусов, ночью −16…−15 градусов, утром небольшой снег.

20 ноября, в среду, днем −11…−16 градусов, ночью −18…−23 градуса, ясно.

До конца недели установится арктический антициклон, в условиях которого осадков не ожидается.

Подробный прогноз на неделю можно посмотреть на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU