2019-11-18T22:44:59+03:00
Общество

Пожарные извещатели в 2020 году появятся в многоквартирных домах ижевчан

Устройства реагируют на появление дыма
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: twitter.comФото: twitter.com
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В каждом многоквартирном доме в Ижевске в 2020 году появятся пожарные извещатели. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

- Это одно из главных будущих условий предупреждения пожаров. В апреле выйдут строительные правила, где жилой индивидуальный дом, многоквартирный дом должен иметь два извещателя в каждом помещении. Индивидуальные извещатели пока будут устанавливаться самостоятельно, а при сдаче объектов - жилых домов индивидуальных и многоквартирных это будет приниматься комиссией строительного надзора, а в дальнейшем уже в 2020 году комиссией МЧС России приниматься эти устройства сигнализации и оповещения жильцов. Наша задача чтобы в каждом жилье, на каждом садовом участке был извещатель о пожаре, - рассказал Петр Фомина на аппаратном совещании 18 ноября.

Устройство реагирует на появление дыма и оповещает хозяев звуковым сигналом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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