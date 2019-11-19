2019-11-19T08:08:34+03:00
Происшествия

Очевидцы: сразу несколько ДТП с большегрузами произошли в Удмуртии этой ночью

Из-за гололеда водители фур не справлялись с управлением
Дмитрий Бикин
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Фото: vk.com/izhevsk__lifeФото: vk.com/izhevsk__life
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Ночью с 18 на 19 ноября в соцсетях Ижевска появилось множество сообщений о различных ДТП. Из-за сильного гололеда водители не справлялись с управлением. «Комсомолка» собрала подборку ДТП, произошедних этой ночью:

На Объездной

Фото: vk.com/izhevsk__life

Фото: vk.com/izhevsk__life

- Могло и бабахнуть, - написали в комментариях.

«Фура ушла в кювет»

Фура ушла в кювет.

На этом ролике видно, как за пределами дороги все еще горят фары большегруза.

В районе д. Курегово

Фото: Леонид Мялицин

Фото: Леонид Мялицин

И вновь опасная ситуация сложилась на дороге. Водитель не справился с управлением.

Перегородил дорогу

Фото: Иван Молчанов

Фото: Иван Молчанов

Этот большегруз в д. Загребино «занесло» на льду так, что он перегородил всю дорогу.

Легковушки

А это ДТП произошло в Ижевске, на Майской.

Фото: Маша Лазовская

Фото: Маша Лазовская

Сообщений о пострадавших не поступало.

Сегодня в Ижевске вновь ожидается сильный гололед. Водителей просят быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности отказаться от поездок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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