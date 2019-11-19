Очевидцы: сразу несколько ДТП с большегрузами произошли в Удмуртии этой ночью
Ночью с 18 на 19 ноября в соцсетях Ижевска появилось множество сообщений о различных ДТП. Из-за сильного гололеда водители не справлялись с управлением. «Комсомолка» собрала подборку ДТП, произошедних этой ночью:
На Объездной
Фото: vk.com/izhevsk__life
- Могло и бабахнуть, - написали в комментариях.
«Фура ушла в кювет»
Фура ушла в кювет.
На этом ролике видно, как за пределами дороги все еще горят фары большегруза.
В районе д. Курегово
Фото: Леонид Мялицин
И вновь опасная ситуация сложилась на дороге. Водитель не справился с управлением.
Перегородил дорогу
Фото: Иван Молчанов
Этот большегруз в д. Загребино «занесло» на льду так, что он перегородил всю дорогу.
Легковушки
А это ДТП произошло в Ижевске, на Майской.
Фото: Маша Лазовская
Сообщений о пострадавших не поступало.
Сегодня в Ижевске вновь ожидается сильный гололед. Водителей просят быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности отказаться от поездок.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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