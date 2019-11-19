За плохую воду в домах управляющие компании в Ижевске оштрафовали на 120 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-19T09:57:01+03:00

С начала 2019 года поступило 34 жалобы на качество воды

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В Ижевске управляющие компании оштрафовали на 120 тысяч рублей за плохую воду в домах. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

- С начала 2019 года в управление поступило 34 жалобы ижевчан на качество горячей воды: мутность, запах, низкая температура. Девять жалоб было перенаправлены в госжилинспекцию Удмуртии и в управление ЖКХ администрации города. По фактам 13 обращений открыты административные расследования, в ходе которых были отобраны пробы. По результатам исследований 53% проб не соответствуют нормам, - сообщает пресс-служба.

По фактам установленных нарушений управляющие компании и ресурсоснабжающие организации оштрафовали на 120 тысяч рублей.

Также оштрафовали УК многоквартирного дома в Ключевом поселке. Там жители жаловались на ржавый и мутный цвет воды. Пробы показали превышение по содержанию железа в 1,5 - 3 раза. Суд назначил штраф – 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU