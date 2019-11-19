Туристический кластер планируют создать для северных районов Удмуртии
Северные районы Удмуртии планируют объединить в туристический кластер. Об этом сообщил глава Глазова на своей странице «ВКонтакте».
- Хочется показать гостям города и северных районов уникальные достопримечательности, то, чего не дадут гостям другие территории. При этом важно использовать существующие культурно-исторические возможности, в том числе городище «Иднакар», а также воссозданные места активностей - культурно-исторический парк «ДондыДор», деревня Тылыс и многие другие. Компактность нашего города, а также удобство расположения значимых культурных и исторических мест всего кластера должны стать дополнительными преимуществами территории, - написал Сергей Коновалов.
Также по словам, главы Глазова, сейчас прорабатывается концепция ядра кластера, в которое будет входить Глазов и ближайшие к городу точки глазовского района. В декабре 2019 года планируется начать конкурс для российских архитекторов и профессиональных компаний, которые занимаются развитием туризма.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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