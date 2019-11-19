Туристический кластер планируют создать для северных районов Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-19T11:46:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Северные районы Удмуртии планируют объединить в туристический кластер. Об этом сообщил глава Глазова на своей странице «ВКонтакте».

- Хочется показать гостям города и северных районов уникальные достопримечательности, то, чего не дадут гостям другие территории. При этом важно использовать существующие культурно-исторические возможности, в том числе городище «Иднакар», а также воссозданные места активностей - культурно-исторический парк «ДондыДор», деревня Тылыс и многие другие. Компактность нашего города, а также удобство расположения значимых культурных и исторических мест всего кластера должны стать дополнительными преимуществами территории, - написал Сергей Коновалов.

Также по словам, главы Глазова, сейчас прорабатывается концепция ядра кластера, в которое будет входить Глазов и ближайшие к городу точки глазовского района. В декабре 2019 года планируется начать конкурс для российских архитекторов и профессиональных компаний, которые занимаются развитием туризма.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Интересную находку обнаружили у одного из домов в Ижевске. Что это такое.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU