Снаряд от авиационной пушки и два пистолета нашли у одного из домов в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-19T09:59:17+03:00

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В Ижевске у одного из домов по улице Ботанической обнаружили предметы, похожие на снаряд и два пистолета. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.

- До приезда взрывотехников ОМОН Росгвардии полиция оцепила территорию. Прибывшие сотрудники установили, что находкой является старый 30 мм снаряд от авиационной пушки и два ржавых пистолета предположительно браунинг и вальтер, - сообщает пресс-служба.

Снаряд отвезли в безопасное место и уничтожили, а найденные пистолеты передали сотрудникам МВД по Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU