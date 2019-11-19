Снаряд от авиационной пушки и два пистолета нашли у одного из домов в Ижевске
В Ижевске у одного из домов по улице Ботанической обнаружили предметы, похожие на снаряд и два пистолета. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.
- До приезда взрывотехников ОМОН Росгвардии полиция оцепила территорию. Прибывшие сотрудники установили, что находкой является старый 30 мм снаряд от авиационной пушки и два ржавых пистолета предположительно браунинг и вальтер, - сообщает пресс-служба.
Снаряд отвезли в безопасное место и уничтожили, а найденные пистолеты передали сотрудникам МВД по Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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