17-летнюю девочку разыскивают в Удмуртии
В Удмуртии разыскивают 17-летнюю Тетерину Алису Вадимовну. Она ушла из дома по адресу: Воткинск, улица Лермонтова 17 ноября около 16:00 и больше не выходила на связь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
Приметы: возраст 17 лет, рост около 160 см, полного телосложения, лицо круглое, глаза карие, носит очки со стеклами «хамелеон», волосы волнистые крашеные в черный цвет до плеч, размер обуви 38-39.
Была одета в темно-зеленую куртку с капюшоном, шапку темно-синего цвета, вязаную, с ушками, брюки черного цвета, кроссовки черного цвета. При себе имела рюкзак коричневого цвета.
Особые приметы: на нижней челюсти большинство зубов кариозные.
Всех, кто располагает информацией о разыскиваемой или её местонахождении, сообщить данную информацию по телефону: 8(34145) 4-39-09, либо по адресу: Удмуртия, г. Воткинск, ул. Железнодорожная, 2 (Воткинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по республике).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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