Презентация концепции благоустройства третей очереди Центральной площади состоится в Ижевске
В Ижевске состоится презентация концепции благоустройства третьей очереди Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба «Центра развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии».
- Концепция благоустройства создана по итогам полученных данных на двух предыдущих обсуждениях. 9 июля на проектном семинаре более 110 горожан высказались относительно будущего центральной площади, а 10 сентября около 90 жителей города увидели предварительную концепцию и предложили свои коррективы, сформулированные в рамках групповой работы, - говорится в сообщении.
Третья очередь включает в себя территорию у круглого фонтана (площадь между киноцентром «Россия» и ДК «Ижсталь»), мост через улицу Карла Маркса и эспланаду к монументу Дружбы народов. Приглашаются все желающие, предварительно нужно зарегистрироваться по ссылке.
Когда: 22 ноября, в 18:30,
Где: в актовом зале библиотеки УдГУ, по адресу: ул. Ломоносова, 4б
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ИСТОЧНИК KP.RU
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