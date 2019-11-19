2019-11-19T11:56:15+03:00
Происшествия

Под предлогом выплаты компенсации за лекарства у ижевчанки похитили почти 100 тысяч рублей

Ей позвонил неизвестный и сообщил о компенсации
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Ижевске в полицию обратилась 55-летняя женщина с заявлением о хищении денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что ей позвонил неизвестный и рассказал, что ей положена компенсация в размере 480 тысяч рублей за лекарства, которые она купила в интернете. Но чтобы забрать компенсацию, женщине нужно было оплатить несколько услуг. В течение двух недель под различными предлогами ижевчанка переводила деньги мошенникам. 46 тысяч рублей она взяла в кредит, около 30 тысяч заняла у знакомых, - сообщает ведомство.

После того, как мошенники позвонили в очередной раз и попросили перевести деньги, женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело, полицейские принимают меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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